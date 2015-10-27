До конца недели будет проведена операция по освобождению из плена около 10 украинских героев - Геращенко

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко написала в Facebook.

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Она пишет: «Минск. Краткие итоги гуманитарной подгруппы. Президент держит на личном контроле вопрос освобождения заложников. Сегодня процесс разблокирован, и до конца недели - ура - мы проведем операцию по освобождению около 10 украинских героев». «Договоренности достигнуты благодаря тяжелым переговорам в Минске нашей подгруппы в сотрудничестве с межведомственным центром при СБУ. Это и результаты парижских встреч. Также очень положительно ОБСЕ восприняло информацию об открытии пешеходного переходного пункта в Станице Луганской», - отмечает Геращенко.

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Ранее в СБУ сообщили, что 148 украинцев остаются в плену боевиков: «Кремль использует их как политических заложников».