Портнов назвал тех, кто поборется за ОПЗ (дополненная)

Назначенный Кабинетом министров и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Андрей ПОРТНОВ назвал три компании, которые допущены к приватизации Одесского припортового завода.

В интервью УНИАН он отметил, что это компании – «Нитроферт» (Эстония), «Еврохим» (Россия), «Нортима» (Украина).

Как сообщал УНИАН, 15 мая А.ПОРТНОВ заявил, что прошли квалификационный отбор и допущены к участию в приватизационном конкурсе по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» три компании.

Всего, по словам А.ПОРТНОВА, заявки на участие в конкурсе по ОПЗ подали четыре компании, однако залог внесли только три из них. Он также отметил, что конкурс с использованием открытого предложения цены, как и было объявлено ранее, будет проведен 20 мая в Кабинете министров Украины.

По словам А.ПОРТНОВА, «активный интерес инвесторов к Одесскому припортовому заводу еще раз подтверждает, что Украина сегодня продолжает оставаться инвестиционно привлекательным государством».

Как сообщалось ранее, в Антимонопольный комитет поступило 12 заявлений на право покупки ОПЗ, в частности, от компаний Orascom (Египет), Yara International (Норвегия), АО “Нитроферт” (Эстония), ООО “Девятый элемент”, ООО “Азот-Сервис”, ОАО “Еврохим”, ОАО “Акрон” (все — Россия). Заявки направили также украинские компании ОАО “Азот” и ОАО “Укринвест”, ОАО “Днипроазот”, ООО “Нефтехимимпекс”, ООО “Нортима”.

В сегодняшнем номере газета “Коммерсантъ-Украина” пишет: “Источник Ъ в московском представительстве Yara International ASA подтвердил, что компания отказалась перечислять средства на участие в конкурсе. "Участие Yara International в конкурсе по продаже ОПЗ не было согласовано с советом директоров и акционерами компании. С самого начала мы только интересовались этим объектом. А сейчас, учитывая неоднозначную правовую коллизию, возникшую вокруг продажи завода, мы решили совсем отказаться от участия в торгах",– сказал собеседник Ъ. По словам аналитика ИК "Уралсиб" Кирилла Чуйко, среди акционеров Yara International – министерство торговли и промышленности Норвегии, компании Merrill Lynch, HSBC Bank PLC, Morgan Stanley и Societe Generale. "Думаю, участие компании в неоднозначном с юридической точки зрения конкурсе привело бы к претензиям со стороны таких акционеров и к скандалу",– говорит эксперт.”/конец цитаты/.

Справка УНИАН. 11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведения конкурса - 20 мая.

15 апреля Президент В.ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

25 апреля представленный премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО коллективу ФГИУ как и.о. председателя Фонда А.ПОРТНОВ сообщил, что Окружной административный суд города Киева 24 апреля принял решение об остановке приказов В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о приостановке приватизации Одесского припортового завода.

Между тем, В.ЮЩЕНКО повторно остановил действие распоряжения Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о проведении конкурса по продаже ОПЗ.

После чего премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО поручила исполняющему обязанности председателя Фонда государственного имущества А.ПОРТНОВУ не выполнять указы Президента от 25 апреля относительно руководства Фонда госимущества и приостановки конкурса по приватизации Одесского припортового завода.

5 мая Одесский областной хозяйственный суд своим определением запретил осуществлять какие-либо действия по продаже Одесского припортового завода. Данное определение вынесено в обеспечение иска депутата горсовета Одессы Алексея ГОНЧАРЕНКО (Партия регионов).

А.ПОРТНОВ тогда заявил, что данное судебное определение будет обжаловано.