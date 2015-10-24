Умер известный украинский писатель и общественный деятель Роман Лубкивский

Украина будет помнить Романа Лубкивского как поэта, дипломата, лидера в кругу интеллектуалов.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Твиттере.

«Ушел в вечность Роман Лубкивский - поэт, дипломат, лидер в кругу интеллектуалов. Украина его будет помнить!», - отметил Порошенко.

Как написал на своей странице в Фейсбук Маркиян Лубкивский, "не стало нашего с Данилой отца Романа Лубкивского. Вспоминайте его, кто знал. Не держите зла, кто имел. Он был и ушел Великим Человеком".

*** Роман Лубкивский родился 10 августа 1941 в селе Островок Тернопольской области. Окончил филологический факультет Львовского Национального университета им. И.Франко. Работал заместителем главного редактора литературного журнала «Октябрь». Один из основателей партии Народного Руха Украины. Депутат первого созыва Верховного Совета Украины. В 1990-х был послом Украины в Чехии и Словакии,

Роман Лубкивский является лауреатом Шевченковской премии.

Лубкивский умер 23 октября в возрасте 74 лет.