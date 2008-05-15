В центре Киева несколько человек приковали себя на высоте 30 метров

Сегодня, 15 мая, активисты Гражданской инициативы «Сохрани старый Киев!» и Гражданской сети «Опора» в 9.30 зашли на площадку скандального строительства над Аскольдовой могилой и приковали себя к строительному крану на высоте 30 метров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГС «Опора».

По словам авторов сообщения, если участников акции попытаются снять, они спустятся на специальном альпинистском снаряжении на канатах и будут продолжать висеть в воздухе. Строители растеряны и не знают, как действовать в этой ситуации, добавили в «Опоре».

Кроме того, на площадку уже прибыли представители МЧС и милиция. Вызвав «скорую помощь», службы наблюдают за ситуацией и пытаются начать переговоры с участниками акции. Строительные работы продолжаются без использования крана, но их интенсивность значительно уменьшилась, говорится в сообщении.

Как подчеркивают в «Опоре», этой акцией привлекается внимание общественности к необходимости прекращения и отмены высотного строительства по адресу улица Мазепы (Январского восстания), 11а, прямо над Аскольдовой могилой.

«18-этажная высотка – монстр, который нарушит ландшафт склонов Днепра, разрушит вид на Киево-Печерскую Лавру. Запланированная застройка поражает своими масштабами и нанесет Киеву еще больший вред чем «монстр» на Грушевского, 9а.

Кроме того, строительство многоэтажки с подземным паркингом на склоне угрожает сдвигом, в то время как непосредственно внизу расположена Аскольдова могила и памятник Андрею Первозванному...», отмечается в сообщении Гражданской сети.