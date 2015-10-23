Выпускной экзамен по иностранному языку будет обязательным в 2016 году – Минобразования

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом на брифинге заявил министр образования и науки Украины Сергей Квит.

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"ГИА по иностранному языку будет происходить с использованием тех тестов, которые сейчас есть для ВНО. Сейчас для объективного оценивания знаний по иностранному языку необходимо также разработать методологическую базу для проведения аудирования, которое мы включим во ВНО по иностранному языку уже через год", - сообщил Квит.

Заместитель министра Павел Хобзей отметил, что в этом году будет задействована программа для повышения уровня владения языком как учителей, так и учеников.

"Это будут и тренинги для учителей, материалы для учащихся, которые будут доступны в он-лайн форме. В апреле 2016 года будет проведена апробация тех тестов, которые мы планируем вводить в 2017 году", - сообщил Хобзей.

По словам заместителя министра, выпускники, которые будут удовлетворены полученной по результатам апрельских тестов оценке, будут иметь возможность не сдавать ГИА по иностранному языку.

Ранее в Минобразования сообщили, что обязательного тестирования по иностранному языку на ВНО-2016 не будет.