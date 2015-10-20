ОБСЕ нашла возле Мариуполя 27 танков боевиков

Об этом говорится в отчете миссии за 19 октября, опубликованном сегодня.

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"В нарушение связанных с отводом (вооружение - ред.) линий, беспилотные летательные аппараты СММ заметили следующую военную технику на подконтрольных "ДНР" территориях: в районе Безымянного (30 км на восток от Мариуполя) - два основных боевых танка и в районе Солнцевого (60 км на северо-восток от Мариуполя) - 25 основных боевых танков и другой военной техники", - сказано в отчете.

Добавим, что боевики также не предоставили ОБСЕ информации об отводе тяжелого вооружения, хотя с сегодняшнего дня он должен был начаться на Дебальцевском направлении. В свою очередь украинские военные заявляют, что в районе Артемовска отвод танков завершен.