Под Станицей Луганской снова подорвался военный

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МВД в Луганской области, 17 октября в 15:25 в лесополосе между селами Болотенное и Сизое Станично-Луганского района на неустановленном взрывном устройстве (вероятно, растяжке) подорвался военнослужащий ВСУ.

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В результате подрыва военный с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями головы госпитализирован в больницу.

Кроме того, сообщается, что в тот же день в 17:30 в Лисичанскую городскую больницу госпитализирована жительница города Горское 1949 г.р., которой поставлен диагноз: многочисленные осколочные ранения туловища, грудной клетки и минно-взрывная травма. Проверкой установлено, что телесные повреждения она получила в лесополосе вблизи Горского, где пасла скот.

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На данный момент пострадавшая находится в неконтактном состоянии, в связи с чем опросить ее не представляется возможным.

Данные факты квалифицированы по ст. 258 УК Украины (террористический акт).