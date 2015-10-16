Конкурс в киберполицию бьет все рекорды: менее чем за сутки заявки подали более 3 тысяч граждан

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Конкурс в киберполицию бьет все рекорды. На 9 утра: 2582 заявки на инспекторов и 798 на спецагентов", – отметил министр, проинформировали УНИАН в пресс-службе МВД.

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Как сообщал УНИАН, Аваков 15 октября объявил набор в киберполицию, которая должна быть сформирована к 5 ноября.

Предполагается, что в киберполиции будут работать 400 человек с зарплатой от 6 до 30 тыс. грн.

"Мы будем набирать 400 человек. В частности, 187 специалистов пройдут аттестацию и 230-250 человек мы планируем набрать на прямом конкурсе, из них на 39 должностей специальных агентов", - добавил Аваков.

"Заработная плата специальных агентов составит от 25 до 30 тыс. грн на стартовом этапе, заработная плата остальных сотрудников киберполиции будет от 6 тыс. грн", - отметил министр.