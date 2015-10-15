МВД объявило набор в киберполицию с зарплатами до 30 тысяч гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе презентации новообразованного Департамента киберполиции сегодня в Киеве.

"Объявляем сегодня новый набор", - заявил Аваков.

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Он напомнил, что "три дня назад на заседании Кабмина мы приняли решение создать соответствующий территориальный орган Национальной полиции - Департамент киберполиции".

"И в рамках этого получили ряд персональных разрешений для МВД, в том числе и по заработной плате специалистов хай-класса, мы их называем специальными агентами ІТ-технологий, которые будут дополнительно мотивироваться. И потому мы сегодня объявляем набор в киберполицию и мы будем набирать 400 человек, в тому числе 187 специалистов пройдут аттестацию и 230-250 человек мы планируем набрать на прямом конкурсе, в том числе на 39 должностей специальных агентов", - добавил Аваков.

"Заработная плата специальных агентов будет составлять от 25 до 30 тысяч гривен на стартовом этапе, заработная плата всех остальных сотрудников киберполиции будет от 6 тысяч гривен", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Аваков заявлял, что киберполицию будет сформирована до 5 ноября.

По его словам, целью создания киберполиции является поэтапное преобразование нынешней модели подразделения по борьбе с киберпреступностью в новый орган правозащитного назначения. Этот орган по своим техническим и профессиональным возможностям сможет мгновенно реагировать на киберпреступления и киберугрозы, а также проводить международное сотрудничество по обезвреживанию транснациональных преступных группировок в этой сфере, подчеркивал глава МВД.