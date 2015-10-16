Статус участника боевых действий получили почти 76 тысяч человек

Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чорнобай на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

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Он сообщил, что с начала октября такой статус получил 4 481 военнослужащий и работник Вооруженных сил Украины.

"На рассмотрение комиссии по вопросам определения гражданам Украины статуса участника боевых действий Министерством обороны Украины и Вооруженных сил Украины постоянно поступают документы на новых кандидатов. Сейчас на рассмотрении комиссии находится около полутысячи комплектов документов", - сказал Чорнобай.