Статус участника боевых действий получили почти 76 тысяч человек
09:53, 16 октября 2015Общество
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По состоянию на сегодняшний день статус участника боевых действий получили 75 712 человек.
В Украине уже почти 76 тыс. официальных участников боевых действий / Министерство обороны
Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чорнобай на брифинге, передает корреспондент УНИАН.
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Он сообщил, что с начала октября такой статус получил 4 481 военнослужащий и работник Вооруженных сил Украины.
"На рассмотрение комиссии по вопросам определения гражданам Украины статуса участника боевых действий Министерством обороны Украины и Вооруженных сил Украины постоянно поступают документы на новых кандидатов. Сейчас на рассмотрении комиссии находится около полутысячи комплектов документов", - сказал Чорнобай.
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