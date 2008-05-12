Милиция возбудила уголовное дело по факту взрыва в киевском кафе

Следственный отдел Святошинского райуправления милиции Киева возбудил уголовное дело по факту взрыва газового оборудования в киоске по продаже кур гриль и шаурмы, произошедшего 9 мая.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Киеве, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 270 УК (нарушение правил противопожарной безопасности).

В то же время, как отметили в ЦОС, запланирован ряд экспертиз, и если по их результатам окажется, что причиной случившегося стало должностное преступление, то в уголовном деле появятся еще другие статьи Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, 9 мая около 14 часов в Киеве на проспекте Победы, 100-а в кафе из легкосборных конструкций, которое специализировалось на приготовлении кур гриль, произошел взрыв бытового газа с последующим горением. В 14.45 пожар был ликвидирован.

Пострадали 19 человек. Теперь все они находятся на лечении в ожоговом центре.