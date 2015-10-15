Президент присвоил звание "Героя Украины" троим "киборгам": Зинычу, Божко и Межевикину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в указе президента отмечается, что Зиныч награжден "за исключительное мужество, героизм и силу духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, жертвенное служение украинскому народу".

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Герой - медик из Донецкого аэропорта, 26-летний фельдшер скорой помощи Зиныч погиб 20 января 2015 года в результате подрыва нового терминала ДАП. Он заехал на территорию Донецкого аэропорта 17 декабря 2014 года в составе 3-го батальона 80-й отдельной аэромобильной десантной бригады и до последнего оставался рядом с бойцами, спасая раненых под шквальным огнем. По свидетельству "киборгов", только за период с 16 по 19 января медик смог спасти от 50 до 70 бойцов. В полевых условиях проводил даже реанимационные действия, сам был уже ранен, но поле боя не покинул, продолжал работать. При втором подрыве терминала ДАП Зиныч получил смертельные травмы. Лишь 17 февраля после длительных переговоров тело Зиныча передали родителям для захоронения, а затем появилось очень много свидетельств его собратьев о его мужестве и героизме. Награжден народной наградой - орденом "Народный Герой Украины".

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Танкист 92-й отдельной механизированной бригады старший лейтенант Божко награжден за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, самоотверженное служение украинскому народу. 12 февраля у села Логвиново, помогая военным 79-й бригады, экипаж танка под командованием старшего лейтенанта вступил в неравный бой, и благодаря высокому профессионализму и находчивости уничтожил 3 танка террористов и большое количество боевиков.

Звезду "Героя" получил также "киборг" - танкист - командир 1-го танкового батальона 1-й танковой бригады майор Евгений Межевикин. Экипажи под командованием майора выполняли боевые задачи в районе Песков, Авдеевки, Зенита, охраняли "периметр" Донецкого аэропорта. 4 июня 2015 года, как и погибший Зиныч, Межевикин был награжден первой негосударственной наградой - орденом "Народный Герой Украины".