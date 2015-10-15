На оккупированных территориях растет недовольство из-за проблем с водоснабжением - штаб

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В частности, проблемы с водоснабжением наблюдается в Луганске, где ситуацию "улучшают" за счет отключения от воды населенных пунктов – сателитов.

Кроме того, в Луганской области нет воды в поселке Байрачки и селе Софиевка. Частичная подача воды в Перевальске, Артемовске, Зоринске, Ящиковом и других населенных пунктах.

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9 октября спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСНС) доставили на линию разграничения в пгт. Станица Луганская Луганской области правительственную гуманитарную помощь, которая состояла из 10 тонн сливочного масла и 2,5 тонн рыбных консервов.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 5 августа 2015 года №979-р, из госрезерва выделили Министерству экономического развития и торговли Украины около 6 млн грн на приобретение продовольственной гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц, проживающих в Донецкой и Луганской областях.