Порошенко просит ВР ужесточить ответственность за непредоставление работы демобилизованным

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, об этом Порошенко заявил в ходе рабочей поездки в Днепропетровск.

"Я обратился к ВР проголосовать как неотложный закон об ужесточении ответственности за непредоставление работы демобилизованным", - процитировал президента его пресс-секретарь.

Президент: я звернувся до ВР проголосувати як невідкладний закон про посилення відповідальності за ненадання роботи демобілізованим — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 13, 2015

Ранее УНИАН сообщал о завершении в Вооруженных силах Украины демобилизации военнослужащих, призванных в третью очередь частичной мобилизации.

Напомним, в конце апреля Порошенко поручил правительству подготовить законопроект об ужесточении ответственности руководителей предприятий за несохранение за работниками, призванными на воинскую службу во время мобилизации, места работы, должности и выплаты заработка.

В июле соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.

Им предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде, согласно которым на работодателей будет налагаться штраф в размере 5 минимальных зарплат за каждого работника, которого призвали или мобилизовали, если ему не сохранено рабочее место.

Также предлагается наложение штрафа на руководителей предприятий в случае тех же нарушений в размере от тридцати до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.