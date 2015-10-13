В ВСУ завершилась демобилизация военных, призванных в третью очередь частичной мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

«Сейчас на военной службе остаются только военнослужащие, которые находятся на лечении и реабилитации в медицинских учреждениях, а также по другим уважительным причинам», - отметила она.

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По словам Гаврилюк, при увольнении демобилизованные военнослужащие получают выплату единовременного пособия в порядке, утвержденном постановлением Кабмина. Им выплачивается пособие в размере 4 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25 процентов месячного денежного обеспечения, сказала она.

Выплата пособия осуществляется за период службы по призыву в связи с мобилизацией со дня призыва военнослужащих - без учета периода предыдущей военной службы, на которой они находились в мирное время, за исключением лиц, которые после увольнения с военной службы в мирное время не приобрели права на получение надлежащей денежной помощи.

При расчете пособия берутся целые месяцы службы по призыву по мобилизации и полные месяцы предыдущих периодов службы, по истечении которых пособие не выплачивалось.

В случае увольнения военнослужащих с военной службы по служебному несоответствию, в связи с лишением воинского звания или обвинительным приговором суда, вступившым в законную силу, единовременное пособие не выплачивается.

Выплата пособия осуществляется на основе приказа командира части об исключении военнослужащего из списков личного состава, в котором указывается выслуга лет, на основании которой и выплачивается пособие.

Пособие начисляется без учета вознаграждений из расчета месячного денежного обеспечения, на которое имеет право военнослужащий на день исключения из списков воинской части.

В то же время все военнослужащие, призванные в связи с частичной мобилизацией, приглашаются заключить контракт для дальнейшего прохождения военной службы в ВСУ, отметила Гаврилюк.

По ее словам, при заключении контракта, начиная с 24 июня этого года, военнослужащие получают единовременное денежное вознаграждение в следующих размерах: лицам рядового состава - 8 минимальных заработных плат; лицам сержантского и старшинского состава - 9 минимальных заработных плат; лицам офицерского состава - 10 минимальных зарплат (УНИАН: в Украине с 1 сентября минимальная зарплата составляет 1 тыс. 378 грн).