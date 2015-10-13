Ракета "снята с вооружения": россияне исправили в Википедии материал о "Буке" после отчета Нидерландов (фото)
20:23, 13 октября 2015Общество
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После отчета Совета безопасности Нидерландов по катастрофе Boeing 777 над Донбассом россияне решили исправить в Википедии информацию о 9М38 - ракете зенитного ракетного комплекса 9К37 "Бук".
REUTERS
Как отмечается в последней правке данной статьи о "Буке", этот тип ЗРК якобы был снят с вооружения военно-космических сил РФ еще в 2011 году.
wikipedia.org
При этом в Википедии отмечается, что "текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 октября 2015, проверки требует одна правка".
wikipedia.org
wikipedia.org
Ранее сегодня УНИАН сообщал, что следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к выводам, что рейс МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".
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