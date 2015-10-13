Двое боевиков "ЛНР" арестованы в Краматорске: готовили теракты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, сотрудники ведомства реализовали многоходовую операцию, благодаря которой удалось задержать боевика и женщину-информатора диверсионной группы "ЛНР", которые планировали теракты в Краматорске.

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"Боевика по прозвищу "Ромео" правоохранители обезвредили еще в начале сентября. В составе незаконных вооруженных формирований ЛНР подозреваемый участвовал в боевых действиях, после чего был переправлен на территорию, подконтрольную украинской власти, для подготовки терактов. Сотрудники спецслужбы изъяли у него флэш-носитель спутниковых карт с обозначением дислокации подразделений СБУ и Министерства внутренних дел в Краматорске, воинских частей и объектов инфраструктуры с подробной информацией о движении транспорта и дежурстве личного состава", - говорится в сообщении.

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Во время второго этапа операции в середине октября спецслужба совместно с военной прокуратурой сил АТО задержала женщину-информатора, которая собирала данные для "Ромео". У нее выявили дополнительную информацию об объектах транспортной инфраструктуры Краматорска, жизнеобеспечении города, волонтерских пунктах и тому подобное.

По решению суда боевик и информатор содержатся под стражей.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к деятельности диверсионной группы.