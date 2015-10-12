Доклад о причинах катастрофы МН17 будет обнародован на военно-воздушной базе в Нидерландах

Как передает собственный корреспондент УНИАН, доклад на военно-воздушной базе Нидерландов Гилзе-Рейен (Gilze-Rijen) во вторник представит председатель Совета безопасности Чиббе Яустра (Tjibbe Joustra).

Во время презентации журналистам также будет продемонстрирован фильм, сделанный на основе доклада. Делать фото или видео-съемку во время доклада запрещено. По завершении журналисты получат бумажную копию документа.

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Кроме того, прессе будет предоставлена возможность посетить реконструкцию МН17.

Как известно, предварительный отчет о причинах катастрофы МН17 был обнародован 9 сентября, где причиной названо «повреждение от большого количества объектов высокой энергии снаружи самолета».

«Повреждения, имеющиеся на переднем фюзеляже и в кабине команды самолета, указывают на поражение от большого количества объектов высокой энергии снаружи самолета. Характер повреждений, имеющихся в переднем фюзеляже и секции кабины самолета, не указывают на повреждения, которые можно ожидать от любого известного отказа режима самолета, его двигателей или системы. Тот факт, что многие обломки лайнера разбросаны по большой территории, свидетельствует о том, что самолет получил повреждения в воздухе. Основываясь на предыдущих полученных данных, нет признаков каких-либо технических или операционных проблем самолета или команды. Повреждения на его передней секции указывают на то, что самолет был поражен большим количеством объектов высокой энергии извне. Скорее всего, такое повреждение привело к потере самолетом целостности, и он распался во время полета», - говорится в предварительных заключениях.

Боинг рейса МН17 потерпел аварию в небе на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Подавляющее число погибших – граждане Нидерландов.

Наиболее вероятной версию трагедии называют ракету системы «Бук», которая была выпущена с контролируемой сепаратистами территории.

Сейчас в Нидерландах идет два расследования – первое определит причины катастрофы, второе – должно установить и назвать виновных.

Вместе с тем, российская сторона уже критически высказалась по поводу следствия, которое проводится Советом безопасности Нидерландов, указав, что оно не объективное, а политически заказное. Россия настаивает на иной версии трагедии, в частности, на том, что пассажирский самолет был сбит украинским истребителем.