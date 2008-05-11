«Незванный Лужков хуже Затулина» против «Бандеры, убирайтесь прочь!»

В Севастополе сегодня за несколько часов по завершении парада и водно-спортивного праздника в честь 225-й годовщины создания Черноморского флота России, возле штаба ЧФ РФ активисты нескольких украинских организаций пытались провести акцию протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, возле штаба российского ЧФ собралось около 30 активистов, которые по предварительным данным, прибыли из разных регионов Украины. Предварительно российская сторона возле штаба ЧФ РФ выставила 6 военных автомобилей «Камаз».

Активисты УНА-УНСО скандировали: «Чемодан. Вокзал. Россия». Один из них держал плакат «Незванный Лужков хуже Затулина».

Прибывшие на место события активисты Блока Наталии Витренко, казацких формирований в ответ скандировали: «Россия!», «Бандеры, убирайтесь прочь!» «Позор!», «Фашисты!» и тому подобное, бросали у активистов УНА-УНСО яйца. В ходе активных столкновений, которые едва не превратились в драку, были сломаны несколько флагов.

По непроверенным данным, акцию УНА-УНСО поддерживали также активисты Всеукраинского объединения ветеранов, Всеукраинской организации имени Степана Бандеры.

Представители милиции и спецподразделение «Беркут» пытались разнять противников. Милиция посадила в автобус нескольких активистов УНА-УНСО и отвезла их в неизвестном направлении. Позже в милицейский «УАЗ» посадили и одного представителя пророссийски настроенных организаций.