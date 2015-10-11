Среди пострадавших в кровавом теракте в Анкаре украинцев нет

Посольство Украины в Турции не имеет информации о том, есть ли граждане Украины среди пострадавших в результате вчерашних взрывов в Анкаре.

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины.

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"По состоянию на 11.00 воскресенья, 11 октября, у Посольства Украины в Турецкой Республике нет информации о том, что граждане Украины есть среди пострадавших в результате взрывов, которые произошли утром 10 октября возле железнодорожного вокзала в Анкаре», - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, два мощных взрыва произошли вблизи главного железнодорожного вокзала Анкары с небольшим интервалом примерно в 10 часов утра по местному времени в субботу, когда возле вокзальной площади начали собираться люди для участия в марше «Труд. Мир. Демократия».

Погибло 95 человек, 245 получили ранения, из них 48 находятся в реанимации.

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Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Взрывы, предположительно, совершили два смертника.

Турецкие власти назвали произошедшее терактом.

В Турции сегодня начинается трехдневный траур по жертвам самого кровавого за многие годы в стране теракта.