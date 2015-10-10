За взрывами в Анкаре может стоять ИГИЛ - премьер Турции
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу высказал предположение, что за терактом в Анкаре стоят курдские повстанцы или группа боевиков "Исламского государства".
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 10 октября, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на АР.
Он также отметил, что власти располагали "развединформацией", основанной на заявлениях повстанцев и боевиков о том, что смертники будут отправлены в Турцию, благодаря которым в Турции будет "создан хаос".
Давутоглу подчеркнул, что виновные в организации теракта "будут пойманы и наказаны".
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Ранее глава правительства объявил трехдневный официальный траур по жертвам теракта 10 октября, а также для всех тех, кто погиб в результате терактов, начиная с июля текущего года.
Напомним, 10 октября вблизи вокзала в Анкаре, где планировалось проведение мирной акции, прогремели два взрыва. Организаторы акции отменили мероприятие и призвали участников из других городов возвращаться домой.