Российские спецслужбы готовили создание в Одесской области очередной "народной республики" - СБУ

Об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает «Украинская правда».

По его словам, с этой целью на территорию региона должны были зайти «зеленые человечки» с российской базы на территории Приднестровья.

В частности, по словам Грицака, планировалось, что 9 районов области отделят от региона.

После этого в область планировалось завезти "зеленых человечков" из Приднестровья.

Также в Одесской области планировали взорвать два моста.

Грицак заявил, что за этими событиями в Одесской стоял народный депутат Украины, но его фамилию не назвал.

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"Он планировал комендантом Бессарабской народной республики. Арестована его помощница. Она - мать-одиночка. Она держала контакт с российским руководством", - сказал Грицак и добавил, что суд дал разрешение на содержание ее под стражей.

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Глава СБУ заверил, что обвинение этому депутату будет официально выдвинуто после того, как будет собрана достаточная доказательная база.