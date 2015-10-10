Российские спецслужбы готовили создание в Одесской области очередной "народной республики" - СБУ
Спецслужбы Российской Федерации планировали до 15 апреля создать в Одесской области так называемую Бессарабскую народную республику.
Об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает «Украинская правда».
По его словам, с этой целью на территорию региона должны были зайти «зеленые человечки» с российской базы на территории Приднестровья.
В частности, по словам Грицака, планировалось, что 9 районов области отделят от региона.
После этого в область планировалось завезти "зеленых человечков" из Приднестровья.
Также в Одесской области планировали взорвать два моста.
Грицак заявил, что за этими событиями в Одесской стоял народный депутат Украины, но его фамилию не назвал.
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"Он планировал комендантом Бессарабской народной республики. Арестована его помощница. Она - мать-одиночка. Она держала контакт с российским руководством", - сказал Грицак и добавил, что суд дал разрешение на содержание ее под стражей.
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Глава СБУ заверил, что обвинение этому депутату будет официально выдвинуто после того, как будет собрана достаточная доказательная база.