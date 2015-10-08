Количество ностальгирующих по СССР украинцев за пять лет сократилось на 15% - опрос (инфографика)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Так, треть (31%) опрошенных жалеют за распадом в 1991 году Советского Союза, в то же время более половины (56%) – нет, 14% - не определились.

«Динамика свидетельствует о том, что с каждым годом уменьшается количество украинцев, которые жалеют за распадом СССР: если в 2010 году таких было 46%, то уже в 2013 – 41%, в 2014 – 33%, а в 2015 – 31%», - отмечают социологи.

Также сообщается, что почти половина жителей юга (49%), 39% жителей востока и четверть центра ностальгируют по СССР. Чем старше респонденты и чем ниже их уровень образования и доходов, тем больше они жалеют по СССР. Жалеют о распаде СССР относительно больше женщины.

Кроме того, отмечается, что количество респондентов, которые жалеют за СССР, среди русскоязычных вдвое выше, чем среди украиноязычных.

Социологическое исследование проводилось группой «Рейтинг» 1-6 октября 2015 года среди граждан Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1800 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,4%.