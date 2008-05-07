В Ивано-Франковске Крис Норман будет выступать в вышиванке

Мировая звезда рока, экс-лидер группы Smokie Крис НОРМАН сегодня в Ивано-Франковске на молодежной шоу-программе ко Дню города будет выступать в вышивке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, после того как городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС подарил ему на память от иванофранковцев вышитую рубашку в красно-черных цветах.

По просьбе мэра, не может ли он одеть рубашку на концерте, К.НОРМАН ответил: «Я так сделаю».

К.НОРМАН сообщил, что Ивано-Франковск хорошо подготовился к концерту. По его словам, к шоу все готово, лишь ждут прилета барабанщика, который должен был вернуться в Киев за своими забытыми документами.

Музыкант сообщил, что концерт его будет длиться в пределах 90 минут. На концерте будут выполнены как известные старые хиты, так и новые песни. «Я надеюсь, будет хороший концерт. Людям понравится», - отметил певец.

К.НОРМАН сообщил, что в Украине у него нет ни родственников, ни друзей, а есть лишь «хорошие знакомые». Отвечая на вопрос журналистов, он заметил, что не знает ни одной украинской рок-группы рока. «Если ваши группы выступают в Англии, то обычно на английском, поэтому мне неизвестно, они из Украины или из России», - сказал музыкант.

К.НОРМАН также сообщил, что его пятеро детей так или иначе связаны с музыкой. «Один из сыновей играет на гитаре, - говорит певец. – Дочь – на гитаре и поет. Могу сказать, что все дети причастны к музыке. Ведь у меня есть своя студия, где они имеют возможность заниматься».

Перед выступлением Криса публику будут «разогревать» ивано-франковские группы «Листопад», «Ґринджоли», «Коралі» и «Хвилю тримай».