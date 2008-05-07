Родители не пускают в школу ни детей, ни директора

В селе Ивановка Теребовлянского района Тернопольской области родители 219 учеников отказались пускать детей в школу из-за конфликта с директором.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник областного управления образования Игорь РАВЛИВ, с 6 мая обучения в школе нет.

Директор Ивановской школы восстановилась в должности в соответствии с постановлением районного прокурора и решением суда. Она была освобождена в мае 2005 года после коллективной жалобы родителей и педколлектива, которые утверждали, что директор запугивает учеников и учителей, применяет рукоприкладство к школьникам, употребляет по отношению к ним некорректные выражения.

Как только директор восстановилась в должности, родители перестали отпускать детей в школу, а сами начали караулить под учебным заведением, чтобы не пустить директора. Также они написали в областное управление образования коллективное обращение с требованием отстранить женщину от руководства школой, иначе они и в дальнейшем не будут отпускать детей в школу.

По словам И.РАВЛИВА, областное управление образования для разрешения конфликта предложило женщине должность методиста в районном управлением образования, сохранив предыдущую зарплату с доплатой 25-30% к окладу. Однако она настаивает именно на том, чтобы руководить этой школой. Поскольку компромисса с педколлективом и родительским комитетом с одной стороны и новым директором с другой достичь не удалось, руководство облуправления образования планирует продолжить переговоры, чтобы все-таки возобновить обучение в школе.