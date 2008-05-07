28 предприятий коммунальной энергетики отрежут от газа

ДК «Газ Украины» поручила предприятиям по газоснабжению и газификации (облгазам) и Государственной инспекции по энергосбережению прекратить газоснабжение 28 предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

Решение принято по причине значительной задолженности и неудовлетворительного уровня расчетов теплоснабжающих предприятий перед Компанией за газ, потребленный с начала отопительного сезона 2007-2008 гг. (с 01.10.2007 г.), сообщили УНИАН в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что общая сумма задолженности предприятий ТКЭ за потребленный с 01.10.2007 г. природный газ перед ДК «Газ Украины» превышает 2,082 млрд. грн., а уровень оплаты составляет 67%.

Среди наибольших должников - «Донецктеплокоммунэнерго» (задолженность с 01.10.07 – 112,07 млн. грн., расчеты – 53%), «Днепропетровские городские тепловые сети» (97,6 млн. грн., 46%), «Теплокоммунэнерго» (г. Луганск, 55,5 млн. грн., 43%), «Дирекция развития инфраструктуры территории» (г. Харьков, 24,07 млн. грн., 28%), «Херсонская ТЭЦ» (23,2 млн. грн., 45%), Харьковское областное КПТС (20,2 млн. грн., 23%), «Теплоэнерго» (г. Днепропетровск, 21,5 млн. грн., 38%), «Теплосеть» (г. Донецк, 17,3 млн. грн., 43%), "Павлоградтеплоэнерго" (10,9 млн. грн., 63%), «Теплоэнерго» (г. Кременчуг, 8,6 млн. грн., 53%), Шепетовское предприятие тепловых сетей (5,5 млн. грн., 45%), «Мукачевтепло» (3,7 млн. грн., 58%), «Ирпеньтеплосеть» (3,05 млн. грн., 54%) и другие предприятия.

Газоснабжение предприятий ТКЭ для производства тепловой энергии будет возобновлено после погашения задолженности за потребленный с 01.10.2007 г. природный газ.

ДК «Газ Украины» напоминает, что в случае непроведения до 1.06.2008 г. полных расчетов за газ, потребленный в течение отопительного сезона 2007-2008 гг., Компания не будет заключать договора с предприятиями-должниками на поставку природного газа на следующий период. Таким образом, предприятия ТКЭ-должники будут полностью отключены от газоснабжения.

Справка УНИАН. В соответствии с требованиями постановлений Кабинета Министров Украины от 27.12. 2001 г. №1729 и от 12.02.2008 г. №163 импортированный природный газ реализуется в Украине НАК «Нафтогаз Украины» и ее ДК «Газ Украины» только при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.