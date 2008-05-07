Землетрясение в Одессе: эпицентр находился в море

Сегодня в течение двух минут - с 11.02 по 11.04 - в Одессе зафиксированы подземные толчки.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сила землетрясения составила 3 балла.

Эпицентр землетрясения находился в море, примерно в 120 км на юг от Одессы, - у острова Змеиный.

В городской службе 0-77 знают о подземных толчках, но пока никаких обращений пострадавших не зарегистрировано. По словам опрошенных одесситов, землетрясение ощущалось сильнее всего в районе морского порта.