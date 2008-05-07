В Украине продукты питания за год подорожали почти на 50%

В Украине цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в апреле 2008 года к апрелю 2007-го выросли на 47,2% (в январе-апреле к январю-апрелю 2007 года выросли на 37,5%).

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Украины, размещенном на сайте ведомства.

В частности, на пищевые продукты - на 49,2% (на 39,%), хлеб и хлебопродукты - на 34,7% (28,7%), в том числе на хлеб - на 31,5%, макаронные изделия - на 35,3%, кондитерские изделия из муки - 24,5%), мясо и мясопродукты - на 47,3% (31,6%), рыбу и рыбопродукты - на 16,3% (13,7%), молоко, сыр и яйца - на 40,4% (43%), в том числе на молоко - на 40,7%, сыр и творог - на 38,9%, яйца - на 54%, на масло и жиры - на 82,6% (66,9%), в том числе на масло сливочное - на 37,8%, масло подсолнечное – на 114%, пищевые животные жиры - на 89,7%.

Цены на фрукты в апреле т. г. к апрелю 2007 года выросли на 101,5 (85,7%). На овощи, включая картофель, - на 89,% (67,8%), в том числе на картофель - на 27,7%. На сахар – выросли на 26,8% (16%), кондитерские изделия сахаристые - на 21,6% (18,4%), безалкогольные напитки - 16,4% (14,2%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в апреле 2008 года к апрелю 2007 года подорожали на 13% (11,4%), цены на одежду и обувь выросли на 2,7% (2,3%), в том числе на одежду - на 2,6%, обувь - на 2,9%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в апреле подорожали на 9,6% (9,9%), в том числе квартплата выросла на 12% (12%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 14,6% (13%), канализацию - на 18,2% (16,4%), воду - 18,1% (15,4%), цены на электроэнергию в апреле не изменились, на природный газ снизились на 0,1%, на горячую воду и отопление - выросли на 7,7% (9,9%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в апреле выросли на 5,8% (4,5%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 8% (6,2%), домашний текстиль - на 4,5% (3,6%), бытовая техника - на 2,8% (2,1%).

Стоимость услуг здравоохранения в апреле возросла на 19,2% (16,9%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 15,4% (13%), амбулаторные услуги подорожали на 22,4% (20,2%).

Цены в транспорте в апреле выросли на 25,2% (20,9%), в том числе на покупку транспортных средств - на 6,6% (5,5%), топливо и масла - на 50,2% (43,5%), транспортные услуги - на 24,8% (19,7%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 15,1% (18,4%), пассажирский автодорожный транспорт - на 27,2% (20,4%).

Цены в сфере связи в апреле снизились на 0,7% (снизились на 1,5%), при этом цены на почтовые услуги, а также стоимость телефонных и телефаксовых услуг не изменились.

Цены в сфере отдыха и культуры в прошлом месяце выросли на 6,7% (5,7%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась на 2,6% (снизилась на 3,1%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 12,3% (11,7%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 10% (8,7%).

Цены в сфере образования в апреле выросли на 18,2% (17,2%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 27,3% (22,6%), среднее образование - на 17,9% (17,3%), стоимость высшего образования увеличилась на 15,1% (15,1%).

Стоимость услуг ресторанов и отелей в апреле выросла на 29,4% (23,5%).

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года инфляция составили 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го – 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года – 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го – 10,3%).