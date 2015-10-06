Ахметов потерял свое место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg

Сохранить позиции в новой версии удалось едва ли трети тех, кто был включен в него год назад. Всего в списке 50 фамилий, передает РБК.

При этом около половины людей, включенных список от Bloomberg в этом году, никогда не попадали в него раньше. Другие же вернулись в топ после более или менее долгого отсутствия. Но всех их, как объясняют в Bloomberg, объединяет одно — они чрезвычайно успешны.

Однако мало стать действительно влиятельным человеком, данный статус надо еще сохранить. За минувший год сделать это, по мнению экспертов Bloomberg, удалось лишь 14 участникам. Среди тех, кто сохранил свои позиции по сравнению с прошлым годом, глава Tesla Илон Маск, руководитель Apple Тим Кук, инвесторы Уоррен Баффет, Карл Айкан, председатель Европейского центрального банка Марио Драги, глава ФРС США Джанет Йеллен и автор бестселлера «Капитал в XXI веке» Тома Пикетти.

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Новичков, вошедших в список Most Influential в этом году, можно разделить на несколько групп. Прежде всего это государственные деятели — президент США Барак Обама и влиятельный сенатор Элизабет Уоррен, премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Хорошо это или плохо, но Китай жизненно важен для мировых рынков, и у нас теперь больше представителей Азии, чем когда-либо раньше», — отмечают в Bloomberg.

Компанию китайскому лидеру в новой версии топ-50 составляют основатель инвестбанка China Renaissance, глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ван Цишань, миллиардер Ван Цзяньлинь (в 2015 году Forbes признал его богатейшим человеком Китая), а также основатель базирующейся в Гонконге корпорации Next Media Джимми Лай.

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В списке оказался и папа римский Франциск, говоря о влиятельности которого, в Bloomberg напоминают, что католиками считают себя примерно 1,2 млрд человек, или 17% населения Земли. Пользуясь такой поддержкой, понтифик ставит вопрос о необходимости решения самых больных вопросов современного общества — от бедности и иммиграции до глобального изменения климата.

В обновленный список Most Influential вошла и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также главы и топ-менеджеры крупнейших банков и инвесткомпаний мира Джеймс Даймон (JP Morgan Chase), Абигейл Джонсон (Fidelity Investments), Тидиане Тиам (Credit Suisse), Ручир Шарма (Morgan Stanley), Джейн Гладстон (Evercore Partners).

Эксперты Bloomberg включили в свой список и представителей крупнейших компаний, ведущих бизнес через интернет. Есть в нем и основатель Linkedln Рид Хоффман, и основатель Amazon.com Джефф Безос, и главный коммерческий директор Alphabet Рут Порат.

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Нашлось в списке место и уважаемым экономистам (Пол Кругман, Ричард Талер), и главе Toyota Motor Акио Тойода, и таким персонам, как швейцарско-бразильский миллиардер ($24,1 млрд) Хорхе Пауло Леманн, нигериец Алико Данготе ($18,3 млрд) и британо-суданец Мо Ибрагим ($1,07 млрд).

«Они создают компании и сколачивают состояния. Они управляют банками или пытаются обрушить их. Они формируют экономику и распространяют идеи. Они управляют капиталами и оказывают влияние, свойственное миллиардам, которые они вкладывают. Все 50 человек, включенных в наш список, разные, но все они достигли необычайных успехов», — подчеркивают в Bloomberg.