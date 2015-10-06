Гройсман предложил в ноябре провести в ВР "день образования"

«Фундаментальная задача - сформировать пакет тех изменений, которые позволят перестроить на новые рельсы современное образование», - заявил Гройсман, выступая в понедельник на заседании Национального совета реформ, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Руководитель парламента назвал «ключевой проблемой» Украины «институциональную слабость», отметив, что это приводит к неспособности адекватно реагировать на вызовы, в частности, в сфере образования. По словам Гройсмана, ситуация, сложившаяся в системе дошкольного, школьного, профессионально-технического и высшего образования, не способствует формированию надлежащей профессиональной подготовки молодых людей.

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В этом контексте Гройсман предложил в ноябре провести в парламенте «день образования» - рассмотреть пакет законодательных актов, которые предусматривают определенный изменения в сфере образования. «Мы сможем сформировать единую систему, единое образовательное пространство, и решить те задачи, которые есть», - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул на заседании Национального совета реформ, что «вообще даже нет дискуссии относительно ВНО. Оно было, есть, и оно будет. Другой системы поступления в высшие учебные заведения при этом составе Кабинета Министров не будет».