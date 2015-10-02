Порошенко подписал указ о мероприятиях по празднованию 25-й годовщины Студенческой революции на граните

Указ подписан с целью празднования в октябре этого года 25-й годовщины проведения в Киеве Студенческой революции на граните - массовой студенческой акции гражданского неповиновения, направленной на защиту национальных интересов украинского народа, чествования патриотизма и мужества молодежи в отстаивании своей гражданской позиции, учитывая важное значение этих событий для обретения Украиной Независимости.

Читайте также25 лет Революции на граните (фоторепортаж)

Порошенко поручил Кабинету министров обеспечить осуществление Украинским институтом национальной памяти информационного мероприятия "Майдан: от Независимости до свободы", посвященного 25-й годовщине Студенческой революции на граните; научной конференции, посвященной событиям Студенческой революции на граните, и публикации по ее итогам в течение 2015-2016 годов соответствующих материалов; с участием общественности в учебных заведениях, воинских частях, заведениях культуры круглых столов, лекций, бесед и других просветительских мероприятий, посвященных Студенческой революции на граните, разработка и распространение в учебных заведениях и заведениях культуры информационно-просветительских материалов, посвященных этому событию.

Правительство должно решить в установленном порядке вопрос финансирования мероприятий по празднованию 25-й годовщины Революции на граните.

Областным, Киевской городской государственным администрациям поручено обеспечить проведение на соответствующих территориях мероприятий по празднованию 25-й годовщины Студенческой революции на граните.

Министерству иностранных дел Украины надлежит обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий, посвященных Студенческой революции на граните, освещению ее значения в обретении Украиной независимости, привлекая к этой работе представителей украинской общественности за рубежом.

Министерство информационной политики Украины вместе с Украинским институтом национальной памяти должны обеспечить разработку и внедрение для государственных средств массовой информации тематических информационных программ, посвященных 25-й годовщине Студенческой революции на граните.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено организовать циклы тематических радио- и телепередач, посвященных событиям Студенческой революции на граните, выступления в СМИ ученых, политических и общественных деятелей, а также освещение в средствах массовой информации мероприятий по празднованию 25-й годовщины этого события.