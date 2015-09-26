Климкин: На неофициальных переговорах Путин заявлял, что не против международных миротворцев на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин может согласиться на размещение международных миротворцев на востоке Украины.

Об этом Климкин сказал в комментарии изданию The Independent.

Как отметил министр, Путин заявил об этом во время неофициальных мирных переговоров в "нормандском формате" в Минске раньше, в этом году, но российский президент не продемонстрировал никакого публичного сигнала, что он принимает такое развитие событий.

Издание отмечает, что в то время как Украина готовится продвигать свои собственные миротворческие предложения на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, дипломаты пристально следят за тем, каким будет ответ Москвы.

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"Мы нуждаемся в стабилизирующей силе, нейтральном арбитре на востоке", - сказал Климкин.

По его убеждению, миротворцы могут быть сформированы в виде "или войск ООН, или гибридной силы, созданной вместе с правоохранителями из ЕС".

Климкин убежден, что реакция Москвы на предложения Украины может стать "лакмусовой бумажкой" для всего Минского мирного процесса.

"Мир полностью находится в российских руках. Если Россия действительно заинтересована в стабилизации и деэскалации, она должна согласиться на миротворцев как лучший способ для продвижения вперед. Если они не готовы принять их, это будет говорить вам все о... политической воле в Москве относительно имплементации Минска", - сказал Климкин.