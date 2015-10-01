В Украине начался осенний призыв

Призыву на срочную службу в 2015 году подлежат лица в возрасте от 20 до 27 лет. Граждане Украины в возрасте 18 и 19 лет могут пойти служить, но только по собственному желанию, сообщает ТСН.

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Отмечается, что служба в армии длится полтора года.

Осенний призыв, согласно распоряжению президента Украины, продлится до 30 ноября. Как уже ранее сообщалось, за осенний призыв планируют набрать 11 тыс. срочников, большая часть из которых пойдет на службу в ряды Вооруженных сил Украины.