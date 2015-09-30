Осенью в украинскую армию планируют призвать 11 тысяч человек

10:37, 30 сентября 2015
Общество
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В Украине 1 октября начинается осенняя призывная кампания, которая продлится до 30 ноября.

Солдаты

Согласно распоряжению Кабинета министров, в течение двух месяцев планируется призвать 11 тыс. срочников, большая часть из которых пойдет на службу в ряды Вооруженных сил Украины,  сообщает ТСН.

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В Национальную гвардию Украины отправят 5 тыс. призывников. Больше всего на срочную службу будет призвано в Днепропетровской области – более тысячи человек. Меньше всего под призыв попадут молодые люди в Луганской области – около 100 человек.

Проведение осеннего призова обойдется стране в более чем 31 млн грн.

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