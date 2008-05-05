Водителю джипа, насмерть сбившего в Харькове 6 человек, светит о 7 до 12 лет

В отношении водителя джипа, насмерть сбившего 2 мая на трамвайной остановке в Харькове шесть человек, возбуждено уголовное дело по признакам ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, водитель задержан согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведутся соответствующие следственно-оперативные действия и необходимые экспертизы.

Ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Харькове 37-летний водитель автомобиля "Мицубиси" выехал на трамвайную остановку, где сбил шесть человек. После этого «Мицубиси» столкнулся с автомобилем "Форд", который ехал в попутном направлении.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждено результатами исследований в наркологическом центре.