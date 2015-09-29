Калиновского могут обвинить в нарушении ПДД и сопротивлении милиции

Пасынку Дмитрия Фирташа Сергею Калиновскому, скорее всего, будут выдвигать подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения и сопротивлении работнику правоохранительного органа.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Он пишет: «Сейчас с ним работают следователи, скорее всего, будут выдвигать подозрение по ч.3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" (от 7 до 12 лет заключения) и ст. 342 "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа". Вскоре будут приняты и другие процессуальные мероприятия. О них - позже».

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Как сообщал УНИАН, авария с участием Калиновского - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского и бывшей жены бизнесмена Дмитрия Фирташа Марии Фирташ – произошла 30 мая 2007 года около 5 часов утра. Автомобиль BMW М6, за рулем которого находился Калиновский, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте происшествия. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по обвинению Калиновского по статьям 345 ч. 2 (нанесение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух лиц) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре 2007 года Калиновский покинул частную клинику, где лечился после ДТП.