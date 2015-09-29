В Киеве задержали экс-пасынка Фирташа, которого после скандального ДТП уже несколько лет ищет Интерпол

Сегодня ночью в Дарницком районе Киева задержали бывшего пасынка украинского олигарха Дмитрия Фирташа Сергея Калиновского на Porsche Cayenne.

Как сообщают источники ТСН, Калиновский вел себя подозрительно, находился, возможно, под действием наркотиков. Вел машину без документов и выдавал себя за другого человека. Калиновский отправлен в СИЗО.

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Напомним, что Калиновского объявили в международный розыск после того, как он исчез из частной клиники, где лечился после ДТП. Калиновский в мае 2007 года на спортивном "BMW" на огромной скорости врезался в припаркованные "Жигули". В результате погиб прапорщик внутренних войск Владимир Куликовский.