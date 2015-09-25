Страны-члены ООН обязались полностью победить бедность и голод до 2030 года

Как передает ТАСС, документ, в котором выписаны 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), был принят консенсусом на саммите, проходящем в штаб-квартире всемирной организации с участием более 150 глав государств и правительств, а также десятков глав МИД.

Работа над составлением повестки дня в сфере развития, которая пришла на смену поставленных в 2000 году Целям развития тысячелетия (ЦРТ), продолжалась около трех лет. Новые цели предполагают искоренение бедности во всех ее формах; ликвидацию голода и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; поощрение здорового образа жизни и содействие благосостоянию всех людей; обеспечение общего и качественного образования".

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В декларации страны также обязуются достичь гендерного равенства, обеспечить наличие и рациональное использование водных ресурсов", а также общий доступ к экологически чистой энергетике, способствовать устойчивому экономическому росту и созданию рабочих мест, создать инфраструктуру для индустриализации, уменьшить социально-экономическое неравенство внутри стран и между государствами, обеспечить безопасные условия жизни в городах и населенных пунктах.

Кроме того, члены ООН намерены внедрить "устойчивые модели потребления и производства", принять "срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями", рационально использовать морские ресурсы, добиваться сохранения и восстановления экосистем суши, обеспечить подотчетность государств и доступ граждан к правосудию, а также активизировать глобальное партнерство в интересах устойчивого развития.