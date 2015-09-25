Чубаров не исключает, что оккупационная власть может объявить Меджлис террористической организацией

Об этом заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает "112 Украина".

"Многое то, что сегодня происходит в Крыму, в том числе и со стороны тех лиц, которые непосредственно осуществляет оккупационную политику России, просто не подлежит какому-то обсуждению в нормальном, здравом обществе", - говорит Чубаров.

По его словам, возможность объявления Меджлиса в качестве террористической организации – это прерогатива собственно российских властей, "они могут на это пойти".

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"Ситуация с подавлением освободительного движения на Кавказе показывает, что они идут на многое, на такие вещи, которые для нормального общества не представляются приемлемыми в современных условиях, например, репрессии по отношению к родственникам тех людей, которых они считают экстремистами или террористами", - поясняет Чубаров.

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Как сообщал УНИАН, ранее так называемый «вице-премьер республики» Руслан Бальбек сравнил Меджлис с запрещенной в РФ "экстремистской" организацией "Правый сектор".

22 сентября оккупационные власти Крыма "рекомендовали" местным средствам массовой информации не использовать название «Меджлис» в своих материалах.