СНБО применило санкции к благотворительным фондам РФ за финансирование терроризма

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности Украины вышла с соответствующей инициативой из-за причастности фондов к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР» и «ЛНР»", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в списке организаций, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры вошли, в частности, благотворительные фонды: Екатерины Губаревой, «Глобальные инициативы», «Новомучеников и исповедников Христовых», фонд «Своих не бросаем» и Межрегиональная общественная организация содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия «Вече».

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Как сообщал УНИАН ранее, Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября о применении санкций против России. Под новые украинские санкции попали 388 физических и 105 юридических лиц.