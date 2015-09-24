В Украине скоро появится пограничный спецназ (видео)

Учиться в Черкасской области под руководством иностранных специалистов начали 60 бойцов, передает "24 канал".

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Кадровые военные, все участники АТО, в течение нескольких недель будут повышать квалификацию на Оршанецкой базе пограничной службы. Основной акцент на тактическую, медицинскую и огневую подготовки.

Отмечается, что за три недели 30 из них поедут на места постоянной службы, остальные останутся на дополнительное обучение и получат свидетельства инструкторов.