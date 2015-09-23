Участники блокады на "Чонгаре" называют свою акцию "крымским Майданом"

Как сообщает Крым.Реалии, пикетирующие называют акцию «крымским Майданом на Чонгаре».

«Препятствование бизнесу на крови я бы не называл блокадой. Насколько мне известно, 80% продуктового товара, который поставляется в Крым, не остается там, а направляется в Краснодарский край, или завозится напрямую в воинские части. Это гражданская акция, направленная на то, чтобы дать понять всем жителям Крыма, которые ощущают себя гражданами Украины, что здесь, на материковой Украине, их не забыли, их помнят...», – сказал один из участников акции, актер Ахтем Сейтаблаев.

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Как сообщал УНИАН, блокада поставок товаров в оккупированный Крым началась 20 сентября по инициативе крымскотатарской общины, затем к акции присоединились бойцы "Правого сектора". Въезд на полуостров закрыт только для грузовиков, легковые авто и пешеходы попадают в Крым беспрепятственно.

Проверка мобильными группами правоохранителей грузовиков, которые стоят в очередях на КПП на административной границе с Крымом, привела к тому, что многие водители разворачиваются и уезжают в направлении материка.