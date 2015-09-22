Прокурор просит отстранить адвокатов Савченко от судебного процесса

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Считаю необходимым этих адвокатов отстранить и дать ей новых… Адвокаты противоречат друг другу. При такой активности адвокатов очевидно нарушается право Савченко на защиту», - сказал прокурор.

На заседании Донецкого суда, где проходят слушания по делу Савчекно приняты повышенные меры безопасности. Журналистов не пускают в зал, при проходе в суд у всех работников СМИ сумки и вещи обнюхивает полицейская собака.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинения в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.