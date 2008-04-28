В Симферополе почтили память крымских татар, расстрелянных в НКВД в 1938 году

В Симферополе прошли памятные мероприятия, приуроченные к одной из трагических дат в истории крымскотатарского народа – расстрелу большой группы крымских татар в тюрьме НКВД.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса крымских татар, трагическое событие произошло 17 апреля 1938 года в Симферополе. «Расстрелы продолжались в течение трех дней. Точное число погибших доподлинно неизвестно. Формальным обвинением им было предъявлено участие в деятельности партии Милли Фирка, шпионаж в пользу Германии, Англии и других стран, а также национализм. Однако подлинной целью расстрела было лишение крымско-татарского народа наиболее яркой и думающей его части. Некоторые историки, оценивая последствия этого события, ставят его сразу после последствий депортации крымско-татарского народа 1944 года», - сообщили в Меджлисе.

Историками восстановлены имена двадцати крымских татар, расстрелянных в то время. Среди них – писатели, педагоги, ученые, художники и т.д.

Участники траурного вечера в Симферополе почтили память расстрелянных в 1938 году. На вечере-реквиеме присутствовали члены Меджлиса крымско-татарского народа, представители крымско-татарской интеллигенции, общественных организаций и студенты крымских вузов.

Как отметили в Меджлисе, Бахчисарайский заповедник начал подготовку документов для официальной реабилитации людей, расстрелянных 17 апреля 1938 года.