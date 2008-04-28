Из-за урагана прекращено судоходство по каналу Дунай-Черное море

Проливные дожди и ураганный ветер обрушились на юг Румынии, где введен повышенный уровень опасности, передает ИТАР-ТАСС.

В результате ливней возникла угроза наводнения, ряд улиц города Констанца и еще нескольких городов на черноморском побережье залиты водой, не работают светофоры, возникла угроза затопления автотрассы, ведущей от Бухареста в южные районы страны.

Вместе с тем из-за ураганного ветра, скорость которого достигает 60 км в час, сегодня были закрыты все морские румынские порты, а также прекращено судоходство по каналу Дунай-Черное море. В предстоящие часы дожди и сильный ветер ожидаются в других регионах Румынии.