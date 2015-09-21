Украина и НАТО разрабатывают новую модель системы управления, по которой будут реформированы ВСУ

Об этом в эксклюзивном интервью агентству УНИАН сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок.

«Мы совместно с НАТО начали, и эта работа уже находится на завершающей стадии, разработку новой концепции относительно того, как должна выглядеть новая система командования и управления украинской армией. Уже в ближайшее время мы получим подробный документ, в котором будет определено, что нужно сделать и чего нужно достичь, чтобы реформировать систему командования и управления ВСУ в соответствии со стандартами НАТО», - сказал он.

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По словам и.о. главы миссии, за год, прошедший со времени принятия на саммите Украина-НАТО в Уэльсе решение о помощи Киеву в усилении обороноспособности государства, эксперты альянса изучили в деталях и проанализировали существующую систему командования и управления в ВСУ. «Оценка была очень критической. Общий вывод таков, что система командования и управления, которая существовала до сих пор в ВСУ, абсолютно не соответствует стандартам НАТО. Охарактеризовать это в двух словах можно так: по логике и философии наша система командования и управления ВСУ полностью не совпадает с той логикой и философией, которые применяются в НАТО. Наша система была и остается еще во многом советской», - подчеркнул дипломат.