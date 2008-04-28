У православных начинается Светлая пасхальная седмица

У православных верующих наступает Светлая седмица - всю неделю, начиная с Великого воскресения, православные христиане празднуют Светлую пасхальную седьмицу.

Всю неделю в храмах идут пасхальные богослужения, главным блюдом на столах остаются куличи и творожные пасхи.

На Светлой седмице отменяется пост в среду и пятницу, земные поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных псалмов. Каждый день после литургии совершается праздничный крестный ход, и в продолжение всей седмицы полагается вседневный звон во все колокола.

В Светлую седмицу настоятели храмов, прихожане, учащиеся Воскресных школ посещают богоугодные заведения (больницы, приюты) и тюрьмы: поздравляют всех с Воскресением Христовым и раздают их обитателям пасхальные угощения.