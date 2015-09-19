Полторак обещает, что с 2016 года военных в зоне АТО и на полигонах будут кормить по стандартам НАТО
Питание военнослужащих Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО будет введено на военных полигонах и в зоне проведения АТО, начиная с 2016 года в рамках эксперимента.
Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак сегодня во Львове, передает корреспондент УНИАН.
По словам министра, за год по подобному принципу будет осуществляться питание в каждой воинской части Вооруженных сил Украины.
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«Конечно, в ходе эксперимента что-то в процессе будет видоизменяться и дорабатываться. Но эти изменения будут идти исключительно на пользу делу. В частности, ближе к январю 2016 года, в рамках эксперимента начнут кормить по новым стандартам не только в пункте постоянной дислокации воинской части, но и на полигонах и в зоне проведения АТО”, - отметил Полторак.
Справка УНИАН. С 16 сентября, около 3 тысяч военнослужащих стали частью эксперимента по организации питания в военных столовых, целью которого является определение возможности внедрения системы организации питания военнослужащих по стандартам, приближенным к стандартам армий ведущих стран мира.