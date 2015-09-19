Полторак обещает, что с 2016 года военных в зоне АТО и на полигонах будут кормить по стандартам НАТО

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак сегодня во Львове, передает корреспондент УНИАН.

По словам министра, за год по подобному принципу будет осуществляться питание в каждой воинской части Вооруженных сил Украины.

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«Конечно, в ходе эксперимента что-то в процессе будет видоизменяться и дорабатываться. Но эти изменения будут идти исключительно на пользу делу. В частности, ближе к январю 2016 года, в рамках эксперимента начнут кормить по новым стандартам не только в пункте постоянной дислокации воинской части, но и на полигонах и в зоне проведения АТО”, - отметил Полторак.

Справка УНИАН. С 16 сентября, около 3 тысяч военнослужащих стали частью эксперимента по организации питания в военных столовых, целью которого является определение возможности внедрения системы организации питания военнослужащих по стандартам, приближенным к стандартам армий ведущих стран мира.