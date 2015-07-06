Венгрия ужесточила правила предоставления убежища

Согласно новому закону, уменьшаются сроки рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, передает Reuters.

Также законодатели дали властям страны разрешение на строительство стены на границе с Сербией.

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Кроме того, Будапешт теперь может отклонять просьбы от мигрантов, прибывших из Сирии, Афганистана, Ирака или прошедших через безопасные страны.

Организация Объединенных Наций и Совет Европы раскритиковали законопроект, заявив, что он ослабит защиту беженцев в Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия намерена построить стену на границе с Сербией для ограничения потока нелегальных мигрантов, следующих через страну. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиййарто предлагает возвести стену высотой 4 м и протяженностью 175 км - такова длина границы, разделяющей два государства.