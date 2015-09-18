В Одессе ночью вновь произошел взрыв гранаты

Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области.

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"17 сентября, в 23:50 в милицию по линии "102" поступило сообщение о том, что по адресу по улице Новоберегова, 94 произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выездом на место происшествия следственно-оперативной группой и специалистами взрывотехнической службы было установлено, что произошло срабатывание взрывного устройства. На месте происшествия обнаружена и изъята чека от гранаты.

По данным правоохранителей, пострадавших в результате взрыва нет.

На месте работает следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 11 сентября в Одессе на углу улиц Коблевского и Ольгиевской прогремел взрыв.